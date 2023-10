Stretta su alberghi e affittacamere dei carabinieri nel Vicentino: dalla mancanza di igiene ai fili elettrici scoperti

Nei giorni 2 e 3 ottobre u.s. il Comando della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa ha

predisposto un articolato servizio di controllo del territorio nella propria giurisdizione, un

complesso dispositivo in collaborazione con i colleghi del Nucleo CC Ispettorato del Lavoro di

Vicenza e del Nucleo CC Antisofisticazioni e Sanità di Padova.

In particolare sono stati eseguiti controlli presso alcune strutture ricettive presenti nel territorio.

All’interno di una struttura di Rossano Veneto (VI), il cui controllo è stato compiuto unitamente alla

Polizia Locale del luogo, sono state contestate violazioni amministrative di diversa natura,

riguardanti le precarie condizioni igienico sanitarie e la presenza di alcune anomalie quali

l’insistenza di fili elettrici scoperti, la mancanza di estintori e l’assenza della cartellonistica inerente

il divieto di fumo e uscite di sicurezza.

Presso una struttura ricettiva di Cassola (VI) sono tuttora al vaglio dei militari alcune violazioni in

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per quanto concerne l’aspetto igienico sanitario non sono

state rilevate violazioni di alcun tipo.

L’intero dispositivo è stato coordinato e diretto dal Comando Compagnia Carabinieri di Bassano del

Grappa (VI).