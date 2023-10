Stasera a Noventa Vicentina “Mangiare bene per vivere sani”

Il Comune di Noventa Vicentina si tinge di rosa per il “mese della prevenzione per la salute della donna”. Questa sera, martedì 17 ottobre alle ore 20.30 presso la saletta del Teatro Modernissimo con il dott. Pierpaolo Pavan, medico nutrizionista dell’ospedale P. Milani. Tema della serata: “Mangiare bene per vivere sani. L’alimentazione durante e dopo la malattia oncologica”.

Gli appuntamenti sulla prevenzione proseguiranno poi per tutto il mese anche ad Albettone, Pojana Maggiore e Sossano.

Un plauso alle Volontarie e a tutto il Comitato A.N.D.O.S. Ovest vicentino.