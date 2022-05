VENETO – Squalo azzurro avvistato al largo degli Alberoni

Due pescatori sportivi in barchino hanno avvistato e ripreso uno squalo azzurro al largo degli Alberoni al Lido di Venezia, a qualche miglio dalla costa. L’avvistamento, segnalato su facebook, ha fatto molto discutere e molti chiedono se si tratti di una specie pericolosa. In realtà è un tipo di verdesca non pericolosa, probabilmente attratta, con l’aumentare delle temperature, dagli scarichi dei depuratori e dalla pastura per i pesci. L’avvistamento è avvenuto infatti mentre i due pescatori stavano pasturando. Si tratta di una specie protetta. In caso di avvistamento è necessario segnare col gps la posizione e segnalare alla Capitaneria di porto. Lo squalo azzurro abita acque profonde temperate e tropicali in tutto il mondo. Predilige temperature più fredde, e può migrare attraverso lunghe distanze. Anche se generalmente sono animali letargici, possono muoversi all’occorrenza assai velocemente. Sono pesci ovovivipari e sono noti per mettere al mondo anche più di 100 avannotti per volta. Si nutrono principalmente di pesci e calamari, anche se possono catturare prede più grandi. Spesso si muovono in banchi divisi per dimensione e sesso. La vita massima è ignota, ma si stima che possano arrivare ad età intorno ai 20 anni.