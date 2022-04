Speronano i finanzieri e tentano la fuga: in auto 12 chili di droga per 1 milione di euro

I finanzieri del comando provinciale di Vicenza hanno arrestato due persone di origini albanesi, con precedenti, per traffico di sostanze stupefacente. Stando alle indagini, coordinate dalla Procura, delle fiamme gialle sembra esserci una possibile attività di traffico ‘all’ingrosso’ di droga da parte di alcuni albanesi residenti in territorio berico.Nel pomeriggio del 31 marzo i finanzieri hanno dato l’alt a un’auto con due occupanti che invece di fermarsi si è data alla fuga. Il veicolo ha imboccato l’A4 di Montebello Vicentino, saltando le sbarre di protezione dello svincolo: la guardia di finanza ha bloccato l’auto. Immobilizzato il conducente, i militari hanno perquisito l’auto trovando un borsone con 12 chili tra marijuana e hashish.

Il passeggero era fuggito. Poi si è passati alla perquisizione di un immobile da dove erano stati visti uscire i due uomini, con l’aiuto del cane antidroga Ray. Al suo interno veniva rinvenuto, ben occultato in più punti dell’abitazione, un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente costituito da 7 chili di cocaina e 1 chilo di marijuana, materiale per il confezionamento dello stupefacente, sostanza da taglio, bilancini, attrezzature per il sottovuoto e denaro in contanti per complessivi 14.000 euro e 4.000 franchi svizzeri. C’era anche una pistola Beretta e munizioni, rubata a Vicenza. I finanzieri procedevano ad arrestare in flagranza di reato per traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi e ricettazione, un ulteriore soggetto albanese presente sul luogo.

Al termine delle attività di indagine entrambi i cittadini albanesi arrestati sono stati associati alla casa circondariale di Vicenza. Il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato, verosimilmente destinato alle zone di spaccio del centro città e delle aree limitrofe, se immesso in commercio avrebbe fruttato all’organizzazione criminale un guadagno illecito di circa 1 milione di euro. Sono ancora in corso le ricerche, anche in territorio vicentino, del terzo soggetto che si è dato alla fuga al termine dell’inseguimento.