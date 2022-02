Spaccia e tenta la fuga: arrestato dai Carabinieri

Mercoledì scorso 29 gennaio in via Verdi a Vicenza una pattuglia dei Carabineri ha arrestato per spaccio e detenzione di oggetti atti ad offendere Onje Lucky, nigeriano di 23 anni con precedenti, senza dimora e regolare in Italia. L’uomo è stato infatti sorpreso mentre spacciava e ha tentato la fuga a piedi. Raggiunto e identificato, i militari hanno scoperto che l’uomo era destinatario di notifica con foglio di via obbligatorio. Lucky aveva con sé 9 dosi di eroina, 6 dosi di cocaina, 100 euro in contanti e coltello di 15 centimetri nascosto tra le gambe. E’ stato portato presso la tenenza di Montecchio in attesa di convalida dell’arresto, che ieri è stata confemata. All’uomo è stato anche Ddsposto il divieto di dimora in Veneto.