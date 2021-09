Sindacato Filctem contro il green pass nella mensa della OTB-Diesel: “Siamo vaccinati, ma…”

Polemiche sul Green Pass. A lanciare l’accusa il sindacato, stretto fra critiche alle disposizioni governative e necessità di garantire i lavoratori. Dopo Acque del Chiampo arriva anche l’irritazione per l’obbligatorietà del Green Pass nelle mense OTB-Diesel

“Alla Filctem di Vicenza e provincia -scrivono in una comunicazione – ci tengono a sottolinearlo in premessa che in segreteria e apparato sono tutti vaccinati e dotati di green pass, ma nonostante questo l’interpretazione governativa della cosiddetta “faq” sull’obbigatorietà del green pass nelle mense aziendali al sindacato non va giù. Peggio ancora le interpretazioni ulteriormente restrittive e prese con decisione unilaterale che sono state adottate da alcune realtà aziendali, Acque del Chiampo qualche settimana fa, e ora anche dal gruppo OTB-Diesel.

– I FATTI IN OTB – intervista a Laura Scalzo (segretaria territoriale Filctem) – fonte comunicato stampa Filctem

La Filctem ritiene che la pausa pranzo e l’accesso alla mensa siano un diritto per la lavoratrice e il lavoratore. Le aziende per contratto sono obbligate a offrire un’area “refettorio” alla quale si possa accedere anche senza green pass. Per la Filcams vanno applicati i protocolli sulla salute sul posto di lavoro che sono previsti dalle leggi vigenti.

– I PROTOCOLLI – intervista a Laura Scalzo

Bisogna affilare le armi contro il virus e non contro i lavoratori: è il messaggio che lancia la Filctem con una proposta-provocazione al patron di Diesel, Renzo Rosso.

– ANALISI E PROPOSTA – intervista a Giuliano Ezzelini Storti, segretario generale Filctem Cgil