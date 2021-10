Serra per la droga in mansarda: denunciati due marosticensi

A seguito di un controllo dei carabinieri, seguito da una perquisizione dell’auto e poi dell’abitazione, due marosticensi, M.A., 38 anni, e M.M., 36 anni, sono stati messi ai domiciliari per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente. I due infatti avevano, nella loro abitazione, un laboratorio per la produzione di cannabis e funghi allucinogeni, oltre che materiale per il confezionamento. La notizia è riportata dal giornale di Vicenza.

I fatti sono avvenuti giovedì pomeriggio: i due vengono fermati dai carabinieri per un controllo di routine. Uno dei due risulta avere precedenti per droga e quindi scatta la perquisizione dell’auto, all’interno della quale vengono trovate due canne. Una quantità esigua, ma quanto basta per perquisire le abitazioni, dove viene trovato il resto della droga.

Nella serra c’erano circa 17 piante di cannabis indica, sei delle quali al termine della maturazione; oltre a queste, 350 grammi di infiorescenze, 3,5 grammi di funghi allucinogeni, oltre a lampade per potenziare la crescita, essicatoi, concimi, sacchetti per la vendita e altro materiale per il confezionamento. Non finisce qui: dagli esami sulle bollette della luce, è emerso che i due pagavano più di 800 euro al mese in elettricità da circa un anno, facendo pensare ai militari che i due avessero questa attività illecita da parecchio tempo

I due ora sono agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttisima.