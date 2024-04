Viola il divieto di avvicinamento a un anziano vicino vittima di molestie: arrestato

Nella prima mattinata del 30 marzo, i militari della Stazione Carabinieri di Marostica hanno

arrestato un 42enne colceresino, dal 7 marzo sottoposto alle misure cautelari del divieto

di dimora nel Comune d’origine e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, un suo anziano

vicino di casa, negli anni fatto oggetto di intimidazioni, ingiurie, danneggiamenti e molestie.

Per verificare una segnalazione ricevuta, che avvisava della presenza dell’uomo a casa dei genitori, quindi nello stesso stabile dove risiede la persona offesa, gli operanti si recavano sul posto per avere contezza della sua effettiva presenza. E infatti il 42enne era lì, in palese violazione delle misure cautelari in atto, specie di quella che gli impone di mantenere una distanza minima di 500 metri dall’anziana vittima. Pertanto l’uomo è stato arrestato.

Il Giudice, convalidato l’arresto, ne disponeva la scarcerazione, ripristinando le misure cautelari già in atto, e rinviando all’udienza del 14 novembre prossimo la prosecuzione del processo.