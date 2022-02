Scuola e covid: ecco cosa cambia

Nuove regole per la scuola. Le ha stabilite ieri il Consiglio dei Ministri.

ASILI – Per bambini da 0 a 6 anni è prevista la Dad per 5 giorni se nella classe di appartenenza ci sono più di cinque casi positivi al Covid. La Dad scatterà per tutti, dal momento che a questa età i bambini non sono vaccinabili e stanno in classe senza mascherina.

SCUOLA PRIMARIA – Più dibattuta la questione relativa ai bambini delle scuole primarie (da 6 anni a 12). In questo caso scatterà la distinzione tra vaccinati e non vaccinati. Dal quinto caso in su gli alunni vaccinati restano in classe, mentre resteranno a casa, in Dad, quelli che non lo sono.

SCUOLA SECONDARIA – Nelle scuole secondarie – sopra i 12 – la Dad scatterà in presenza di due casi positivi.

QUARANTENA – La quarantena si abbassa a 5 giorni e per rientrare in classe basterà anche il tampone ‘fai da te’. “In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione”, si legge nel testo.