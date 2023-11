Scontro tra due auto all’incrocio: 2 feriti (FOTO)

Alle 14 circa di oggi una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio è intervenuta a Velo d’Astico in via Spezzapria all’incrocio con via Industria, per iun incidente stradale con feriti.

Il conducente di una Fiat 500 percorreva via Spezzapria con direzione via Industria quando lì, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Toyota Rav 4, in transito in Via Industria con direzione Piovene Rocchette. A seguito dell’urto, entrambi i conducenti sono rimasti feriti e ppoi soccorsi da un’ambulanza del SUEM 118.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli, gravemente incidentati.