Scontro in via Cordellina: motociclista grave

SOVIZZO, INCIDENTE AUTO MOTO IN VIA CORDELLINA: TRE FERITI TRA CUI IL CENTAURO IN CODICE ROSSO

Poco prima delle 18:00 di domenica 7 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Cordellina a Sovizzo per un incidente tra una moto e un’auto: tre feriti, in codice rosso il centauro. Il motociclista a bordo di un’Aprilia Dorsoduro 750 stava precorrendo la strada in direzione Sovizzo, quando si è scontrato contro un’auto Suzuki JLX. I vigili del fuoco arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi e aperto la portiera bloccata dell’auto per estrarre un anziano passeggero. Il motociclista finito per terra è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem e trasferito in gravi condizioni in ospedale. Trasferiti in ospedale anche l’anziano e la conducente dell’auto. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.