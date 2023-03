Scontro fra due auto nel Vicentino: ferita una donna

Alle 9:45, di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 48 in Via Colleoni a Malo per lo scontro tra due auto: ferita un’anziana. I pompieri accorsi da Schio hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto e coadiuvato il personale del Suem al soccorso dell’anziana conducente rimasta ferita. La donna è stata presa in cura dal personale del Suem e trasferita in ospedale. Illeso l’altro conducente. Danneggiata la ringhiera di un’abitazione. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.