Scontro fra due auto in Altopiano: ferite due donne incinte e due anziani

ROANA, INCIDENTE TRA DUE AUTO: QUATTRO FERITI

Alle 15:15, di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada del Costo poco prima di Tresche Conche a Roana per lo scontro tra due auto: quattro feriti, due donne in stato interessante e due anziani. I vigili del fuoco arrivati da Asiago, hanno messo in sicurezza le due auto, mentre le due donne e la coppia di anziani sono stati presi in cura dal personale del Suem per essere trasferiti all’ospedale di Santorso. I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.