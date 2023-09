Scontro auto-moto: centauro ferito (FOTO)

Ieri sera a Thiene alle 21:55 un uomo 56enne di Marano Vicentino, proveniente da Viale Europa alla guida di una moto, in uscita dalla rotatoria di Viale Europa con Via Raffaello, per cause in corso di accertamento è stato colpito nella parte posteriore destra da un’auto condotta da uomo 30enne di Zugliano, che aveva imboccato la rotatoria suddetta proveniente da Via Raffaello. Il motociclista è stato disarcionato dalla moto finendo all’interno dell’aiuola in cemento posta all’imbocco della rotatoria e colpendo violentemente con la testa il palo della segnaletica verticale.

L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Santorso

Sul posto due pattuglie PLNEVI per rilievi e viabilità.





—