Rucco: “Abbiamo fatto tanto per rendere più sicuri i vicentini. Faremo di tutto per renderli ancora più tranquilli”

La sicurezza sappiamo bene che non è mai abbastanza in una città come la nostra e di sicuro se oggi la situazione è nettamente migliore di 5 anni fa, numeri e percezione dei cittadini alla mano, è merito delle forze dell’ordine e del coordinamento che attraverso Questore e Prefetto abbiamo fatto anche dal Comune e delle azioni forti fatte con la nostra polizia locale.” È la posizione del Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028 che lancia un passo in avanti per nuovi miglioramenti nei prossimi anni. “Per rendere più sicuri i vicentini bisogna garantire più sicurezza anche agli agenti della nostra polizia locale che presidiano il territorio e prevengono i reati insieme alle tecnologie sulle quali abbiamo investito e ai turni che abbiamo intensificato. Per questo la strada verso le bodycam che gli agenti avranno in dotazione a protezione dalle aggressioni è ormai avviata. E fra pochi mesi saranno in dotazione agli agenti. Abbiamo però deciso di non fermarci qui e di dotare ogni agente sul territorio anche di un taser che li metta nella condizione di difendersi in situazione di difficoltà durante una aggressione nei loro confronti. Gli episodi, per fortuna non troppo numerosi ma significativi, ci dicono che se abbiamo a cuore la sicurezza dei vicentini dobbiamo avere altrettanto a cuore chi li protegge e che deve sentirsi sicuro quando sta sul territorio. Altri Comuni lo hanno fatto con la richiesta addirittura da parte della stessa polizia locale. Noi lo faremo per gli agenti, per la serenità delle loro famiglie e per quella dei cittadini.”