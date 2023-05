Rucco: “Vicenza al fianco delle famiglie per assistere gli anziani”

“Dal bilancio 2024 nascerà un fondo “ANZIANI FRAGILI” di 1.000.000 euro a sostegno delle famiglie che devono prendersi cura di anziani a domicilio o in strutture residenziali.” Lo spiega il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, che ha presentato oggi in conferenza stampa la proposta per aumentare permanentemente l’aiuto per gli anziani. “Il fondo sarà destinato ad assicurare una maggiore copertura dei servizi di assistenza domiciliare con 500.000 euro in più di oggi e una maggiore capacità di erogazione di contributi alle famiglie per l’integrazione delle rette delle case di riposo con altri 500.000 euro in più rispetto agli attuali. Un’esigenza che va incontro in primo luogo agli aumenti dei costi che, a causa degli effetti delle crisi internazionali, sono arrivati anche sulle famiglie soprattutto sui servizi per gli anziani. Il Fondo, inoltre, interverrà per bilanciare la crescita della domanda di questi servizi che potrebbe riguardare l’assistenza domiciliare nei prossimi anni, per effetto dell’aumento dei punteggi previsti dall’ULSS per l’accesso ai servizi di residenzialità. Per questo abbiamo deciso, con tutta la coalizione, che il nostro progetto 2023/2028 dovesse avere un’integrazione al programma ulteriore e dedicata, che va a rafforzare anche quanto già di straordinario abbiamo cercato di fare, in questa direzione, per gli anziani in questi ultimi anni. In particolare, infatti, per l’assistenza domiciliare negli ultimi 5 anni abbiamo erogato annualmente il servizio a una media di 286 anziani, sostenendo un costo medio annuo di 724.450 €. E solo nel 2022 abbiamo aiutato per questo servizio 310 persone per una spesa complessiva di 862.000 euro. Con il Fondo “ANZIANI FRAGILI” per l’assistenza domiciliare (+500.000 €) sarà possibile aumentare del 70% il numero delle persone che potranno usufruire del servizio. Invece per le rette delle Case di Riposo gli anziani provenienti dal Comune di Vicenza ospitati nelle case di riposo dell’ULSS 8 sono in tutto 1.102. Negli ultimi 5 anni abbiamo erogato contributi per l’integrazione delle rette a una media di 213 famiglie, sostenendo un costo medio annuo di 1.300.594 €. Con il Fondo “ANZIANI FRAGILI” per l’aiuto sulle rette (+500.000 €) sarà possibile aumentare del 40% il numero delle famiglie che potranno accedere al beneficio economico dell’integrazione delle rette per le case di riposo. Un impegno significativo se si pensa che nel solo 2022 per 139 anziani abbiamo deciso di erogare contributi per l’integrazione delle rette per un importo di 1.154.000 euro ovvero con un importo annuo medio per utente di 8.300 euro. Con questa scelta, che abbiamo già verificato essere sostenibile finanziariamente, Vicenza sarà ancora più al fianco delle famiglie.”