Rubarono 24mila euro di macchinari da una ditta: 3 denunciati

Sono stati denunciati dai Carabinieri di Vicenza per furto aggravato dal valore di 24mila euro avvenuto la scorsa estate a Longare. A.H., donna di 54anni residente in provincia, H.A. uomo di 39 anni senza fissa dimora e H.G. 24 anni anch’egli senza dimora e tutti e 3 con precedenti, sono stati denunciati per aver rubato 3 elettromandrini alla ditta Poseidon Macchine in viale dell’Artigianato. Il furto, dal valore di 24mila euro, era stato compiuto con un furgone Ducato con il quale i tre si erano dileguati.