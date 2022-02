Azienda derubata dalle bobine di rame: 3 denunciati

Avevano rubato 2 bobine di rame per un valore di 4mila euro ad una ditta. denunciati per furto aggravato in concorso 3 persone. Il furto risale ai primi giorni di gennaio, tra il 5 e l’8, quando le bobine vennero sottratte alle ditta Vicenza Impianti di Arcugnano, in via Galilei. Ieri sono stati quindi denunciati dai Carabinieri di Vicenza H.B. 25enne con precedenti eesid rente in provincia, con altri 2 in corso di identificazione.