Roulotte in fiamme: una persona ustionata (FOTO)

Poco prima delle 14 di oggi,i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Gorizia a Caltrano per l’incendio di una roulotte e la vicina legnaia: ferito il proprietario che è rimasto ustionato nel tentativo di spegnere le fiamme. I pompieri arrivati da Schio, hanno spento con la schiuma la roulotte, che si trovava sotto una copertura e l’annessa legnaia. L’uomo rimasto leggermente ustionato al viso è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito in pronto soccorso. Le cause delle fiamme sono al vaglio della squadra dei vigili del fuoco intervenuta.