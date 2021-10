Rogo in appartamento, anziana salvata e condominio evacuato (FOTO)

Anziana salvata dai vigili del fuoco nell’appartamento in fiamme. È successo la notte scorsa, alle 1:40 in Via Riotorto ad Arzignano. Evacuato l’intero condominio di tre piani fuori terra, composto da 14 appartamenti. I residenti degli appartamenti dell’ultimo piano, bloccati dal fumo, i quali hanno trovato rifugio nei balconi, portati in salvo con l’autoscala. I pompieri arrivati dal locale distaccamento con due automezzi e da Vicenza con l’autoscala, sono entrati dotati di autorespiratore nell’alloggio in fiamme, riuscendo a portare fuori la donna 81enne priva di coscienza e iniziare le prime manovre di primo soccorso fino all’arrivo del personale sanitario. L’altro personale intanto iniziava le operazioni di spegnimento, riuscendo a contenere le fiamme e evitare il coinvolgimento dell’intero stabile. La donna è stata stabilizzata dai sanitari e portata in codice rosso in ospedale. Sul posto il sindaco di Arzignano e un tecnico comunale. Dopo circa due ore, ripristinate le condizioni di sicurezza, i condomini sono stati fatti rientrare negli alloggi. Inibito l’uso dell’appartamento andato bruciato e di una camera dell’alloggio sovrastante quello dell’incendio. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 4.