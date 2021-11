Uomo investito in viale Venezia

Investimento oggi pomeriggio alle 15.30 in viale Venezia a Vicenza. Un autocarro che stava impegnando la rotatoria di viale Venezia (all’innesto di viale Eretenio) ha investito un uomo a bordo di una bici. Si tratta di un senza fissa dimora che aveva con sé indumenti e anche una sacca utilizzata dai rider per portare cibo. Fortunatamente l’investito non ha riportato lesioni gravi. Sul posto un’ambulanza del Suem 118 e la Polizia Locale che ha eseguito i rilievi e coordinato il traffico in un punto cruciale della viabilità cittadina. Non pochi disagi al traffico per qualche decina di minuti.