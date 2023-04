Riapre oggi la terrazza della Basilica palladiana

La terrazza della Basilica palladiana è aperta da oggi, venerdì 7 aprile, e si potrà visitare durante tutto il fine settimana pasquale, sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile, in orario diurno, dalle 10 alle 18. L’ingresso, previsto fino a 30 minuti prima della chiusura, avverrà con il biglietto per la visita del monumento.Si potrà godere della vista panoramica dall’alto del Monumento nazionale di piazza dei Signori ogni venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.Sono previste aperture straordinarie, oltre che il giorno di Pasquetta, anche lunedì 24, martedì 25 aprile (Festa della Liberazione) e lunedì 1 maggio (Festa dei lavoratori).

Biglietti

Per accedere alla terrazza dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 18, con la possibilità di vedere una parte del salone (dove fino al 28 maggio è allestita la mostra “I creatori dell’Egitto eterno”) e il loggiato al primo piano: biglietto intero 5 euro, biglietto ridotto 2 euro (per residenti di città e provincia).Il biglietto di ingresso alla mostra “I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone”, nel salone della Basilica, non comprende la visita in terrazza.I biglietti si possono acquistare all’infopoint e biglietteria in Basilica palladiana in piazza dei Signori da martedì a domenica dalle 10 alle 18 (chiuso il lunedì; aperto lunedì 10 e 24 aprile, lunedì 1 maggio); 0444222855, iat@comune.vicenza.it.Per informazioni ulteriori sulla Basilica palladiana consultare la scheda: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,47267