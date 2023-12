Renzo Rosso chiede risarcimento danni reputazionali all’azienda Masi

Renzo Rosso e la controllata Red Circle Investments, tramite Brave Wine, hanno presentato il terzo atto di citazione in tribunale contro Masi Agricola, proseguendo la disputa che è in corso dallo scorso mese di marzo. Il nuovo sviluppo del contenzioso si concentra sull’ipotesi di danni reputazionali nei confronti del fondatore del marchio Diesel. In una nota emessa dalla società di S. Ambrogio di Valpolicella (Verona), quotata su Euronext Growth Milan, si afferma che Rosso ha chiesto al Tribunale di Verona di valutare se le comunicazioni fatte al mercato da parte di Masi abbiano costituito una “ingiusta lesione del diritto all’onore e alla reputazione” di Rosso e di Brave Wine, causando così un “danno risarcibile”. Nella richiesta di risarcimento, Rosso fa riferimento alle dichiarazioni di Masi Agricola in seguito alle sue dimissioni dello scorso marzo, all’impugnazione del bilancio da parte di Red Circle Investments l’4 agosto e all’assemblea che ha approvato la revoca di due amministratori di Masi, espressione di Red Circle. Masi Agricola ha dichiarato che intende “agire in tutte le sedi a tutela dei propri diritti” e ha definito la nuova azione legale promossa da Rosso e Brave Wine “del tutto infondata”.