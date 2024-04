Dalla conceria Rino Mastrotto al maglificio Carollo: il Gruppo OTB racconta il Made in Italy in una docuserie

Giunge al traguardo il progetto con cui OTB, il Gruppo internazionale di moda e lusso guidato da Renzo Rosso, ha voluto dar voce e valorizzare la filiera italiana: M.A.D.E. – Made in Italy, Made Perfectly. Lanciata lo scorso 15 settembre presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) alla presenza del Ministro Adolfo Urso, la docuserie racconta le affascinanti storie delle aziende partner di OTB che rappresentano l’eccellenza della filiera della moda italiana.

Nel corso degli episodi sono state raccontate le storie di chi con il proprio ingegno e le proprie mani, ha contribuito alla costruzione della reputazione dell’Italia nel settore della moda, rendendola patria della più alta espressione di qualità e maestria.

Acronimo di Manualità, Artigianalità, Dedizione ed Eccellenza, in questi mesi la campagna ha omaggiato, attraverso una serie di video, le competenze uniche di coloro che, pur stando dietro le quinte, sono i veri artisti del Made in Italy.

Le storie ispiratrici raccontate negli episodi della docuserie hanno fatto eco in tutto il mondo, raggiungendo milioni di persone in Europa, Cina, Giappone e Stati Uniti.

Tra le realtà coinvolte nella docuserie M.A.D.E. anche 8 aziende con sede in Veneto:

• Lim Srl

• Maglificio Carollo

• Sagi – Pelletteria

• Walles – Calzaturificio

• Stephen – Calzaturificio

• Camiceria Masiero

• Rino Mastrotto – Conceria

• Sarprint Serigrafia

A questi due link è possibile scaricare gli episodi a loro dedicati: https://we.tl/t-BNXpPSW6vr ; https://we.tl/t-BEGcrYfwpt

L’ultimo episodio vedrà la partecipazione di Renzo Rosso che, attraverso un cortometraggio dal titolo “M.A.D.E. – Made in Italy, Made with Bravery. Featuring Renzo Rosso”, testimonierà in prima persona l’importanza di preservare e valorizzare competenze artigianali e know how unico, che rendono l’Italia il maggiore esportatore di eccellenze al mondo. Il video verrà diffuso il prossimo lunedì 15 aprile, in occasione della prima giornata Nazionale del Made in Italy.

“Con la docuserie M.A.D.E. abbiamo voluto dare visibilità e rendere protagonisti gli artigiani del bello e ben fatto italiano. L’80% del lusso mondiale viene prodotto in Italia e sono proprio i piccoli produttori, le piccole imprese artigiane i veri artisti che danno vita ai prodotti che vediamo nelle sfilate e nelle boutique di tutto il mondo. Credo fortemente che nella moda il 50% del prodotto lo faccia il direttore creativo, e il restante 50% gli artigiani. Con questa campagna omaggiamo le competenze uniche di chi sta dietro le quinte del Made in Italy e mi auguro che possa spronare sempre più giovani ad avvicinarsi a queste professioni che rendono grande il nostro Paese nel mondo” – ha dichiarato Renzo Rosso, Presidente e Fondatore del Gruppo OTB.



I video della campagna sono disponibili su YouTube o sui profili LinkedIn e Instagram di OTB.