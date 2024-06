Renzo Rosso (OTB) – “Per moda e lusso 2024 in sordina dopo due anni fantastici. Noi bene in Giappone e USA”

Il Presidente e Fondatore di OTB Renzo Rosso ospite su CNBC News questa mattina da Londra, ha dichiarato:

“Per il mercato della moda e del lusso il 2023, così come quello precedente, è stato un anno fantastico che ci ha permesso di rafforzare in modo incredibile il business in tutto il mondo. Il 2024 è iniziato un po’ in sordina per tutta l’industria della moda e risente della situazione geopolitica. Nonostante questo, come OTB registriamo una crescita in Giappone attorno al 15-18%; anche negli Stati Uniti stiamo performando piuttosto bene e l’Europa rimane un mercato stabile. La Cina risente della competizione con gli Stati Uniti e del rallentamento della crescita dell’economia e questo impatta su tutto il settore.”

“Il nostro punto di forza come Paese è la filiera e lo dimostra il fatto che l’80% del business mondiale del lusso si svolge in Italia. Sulle aggregazioni, invece, abbiamo un approccio più conservativo e ne abbiamo capito le potenzialità in ritardo rispetto ai francesi, con OTB siamo però riusciti a creare un vero gruppo italiano e puntiamo a crescere ancora, per farlo cerchiamo brand unici, che condividano il nostro DNA, abbiano un’identità forte e sappiano distinguersi nel mercato.”