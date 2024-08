Renzo Rosso vittima di deep fake dichiara: “Mi impegnerò a fianco delle istituzioni per combattere questo fenomeno”

Il Presidente e Fondatore di OTB Renzo Rosso, dopo essere stato vittima di deepfake (la sua immagine è stata utilizzata per promuovere criptovalute) ha dichiarato:

“Alla luce dei contenuti falsi che mi riguardano circolati in rete nelle ultime ore, ho deciso di impegnarmi in prima persona anche per sensibilizzare utenti e opinione pubblica sul tema dei deep fake. L’AI infatti ha un grande potenziale ma purtroppo oggi è spesso utilizzata per scopi illeciti e fraudolenti con danni conseguenti molto gravi. Stiamo già collaborando con le forze dell’ordine, ma voglio lavorare in maniera ancora più ampia per trovare un rimedio a questo tipo di situazioni. È per questo che nelle prossime settimane avvierò dialoghi con le istituzioni e i principali player per coinvolgerli in questo mio impegno, convinto che unendo le forze possiamo mettere in campo misure efficaci per ridurre i rischi connessi agli usi di questa tecnologia distorti e contrari alla legge”.