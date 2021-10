Rapina un supermercato e tenta la fuga: arrestato

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Ieri pomeriggio, la pattuglia della Squadra Volanti di Bassano del Grappa ha arrestato un uomo, B.L., per rapina aggravata, ricettazione e porto abusivo d’armi. L’uomo si era reso protagonista, nel pomeriggio, di un furto in un supermercato di Bassano del Grappa.

I fatti sono accaduti ieri: nel pomeriggio, B.L., armato di pistola, si era recato nel supermercato, dove minacciando le impiegate presenti si era fatto consegnare 1.500 euro. Una volta allontanatosi, le commesse hanno immediatamente chiamato il 113. La pattuglia della Squadra Volante ha immediatamente notato l’uomo andarsene velocemente, per salire a bordo di una Peugeot 207. Una volta fermato, il rapinatore è stato trovato in possesso di 1.630 in banconote di vario taglio. Sotto il sedile dell’auto c’era invece una pistola Beretta, calibro 7.65, scarica, anche questa rimediata grazie ad un furto. B.L. è stato quindi arrestato.