VICENZA – Pistola alla tempia per rapinare una 42enne: è caccia all’uomo

Si è affidata ai social e il suo post è diventato subito virale, sollevando l’attenzione anche del sindaco Possamai che le ha telefonato. Una donna di 42 anni di Vicenza, Alessia Langella, è stata rapinata nella notte fra venerdì e sabato in via Muttoni a Vicenza. Un uomo le ha puntato una pistola alla tempia ed ora le forze dell’ordine stanno cercando di individuarlo

“Stanotte alle 2:40 circa in via Muttoni a Vicenza – aveva scritto la donna – ho subito una rapina con tanto di pistola puntata alla testa. L’uomo era alto circa 1’80 cm con occhiali da vista ,montatura nera rotonda,capelli rasati ma aveva una sciarpa che gli copriva la bocca e naso,jeans corti al ginocchio e giubbotto maniche lunghe nero.

Parlava correttamente italiano senza particolari accenti.

Avevo appena parcheggiato, stavo cercando nella borsetta le chiavi di casa quando improvvisamente mi ha aperto lo sportello della macchina, poi non contento dei soldi che avevo, è salito in macchina e con la pistola puntata al fianco mi ha fatto andare allo sportello bancomat di viale Trieste.

Una volta prelevato ho dovuto fare il giro per via Velo e ritornare in via Muttoni.

Da lì poi è scappato per borgo Scroffa in direzione del cimitero.

Per fortuna da lì a poco è passata un’ambulanza che mi ha visto a terra e di conseguenza poi è uscita la polizia,dove mi hanno rassicurato e portato in questura e poi riaccompagnato a casa”.

Se per caso qualcuno della zona avesse visto dalle proprie telecamere di sorveglianza o sentito qualcosa mi contatti .

Ripeto ore 2:40 circa.

Zona della rapina via Muttoni,tragitto banca viale Trieste ,via Velo poi borgo scroffa di nuovo.

Usiamo i social per trovare questo bastardo,grazie e condividete.