Primo maggio in montagna con una raffica di interventi del Soccorso Alpino: escursionisti persi, feriti, bloccati nella neve o nei canaloni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Fregona (TV), 1° maggio 2025 – Alle 13:50 è scattato l’allarme nei pressi dell’Agriturismo Le Crode, a nord della cima del Monte Pizzoc, per un uomo trovato a terra privo di sensi. A lanciare l’allarme alcune persone che avevano assistito al malore. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha raggiunto rapidamente la zona, sbarcando equipe medica e tecnico del Soccorso alpino. L’uomo, un 64enne di Mussolente (VI), si è ripreso prima dell’arrivo dei soccorsi, è stato valutato e stabilizzato, quindi trasportato in ambulanza in ospedale per ulteriori accertamenti. Pronto a intervenire anche il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane.

Belluno, Lago del Coldai – ore 14:10 – Tre giovani escursionisti si sono trovati in seria difficoltà in un canale sotto il Lago del Coldai. Una 27enne di Montecchio Maggiore, una 24enne di Padova e un 20enne di Lavagno (VR) hanno richiesto aiuto dopo essersi incrodati in una zona fuori sentiero, in una posizione molto precaria. Grazie alla geolocalizzazione, l’equipaggio dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore li ha raggiunti e recuperati in tre rotazioni con il verricello, portandoli ai Piani di Pezzè, dove sono stati affidati al Soccorso alpino.

Zoldo (BL) – ore 14:30 – Un altro intervento si è reso necessario sul sentiero 522 della Pala dei Lares, che sale al Bivacco Carnielli. Un 57enne di Padova è stato colpito a un piede da un sasso caduto dall’alto. Grazie alla posizione inviata via WhatsApp, l’elicottero Falco ha recuperato l’infortunato e la compagna con il verricello. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Belluno, mentre la donna è stata accompagnata dal Soccorso alpino della Val di Zoldo alla propria auto.

Cortina d’Ampezzo – Rifugi Sennes e Biella – Bloccate dalla neve in località Ciamporos, due escursioniste di 29 e 28 anni, entrambe di Vittorio Veneto (TV), non riuscivano più a proseguire verso il Rifugio Biella. Soccorse da un tecnico del Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi e recuperate con l’elicottero dell’Air Service Center, sono state riaccompagnate alla loro auto.

Pieve del Grappa (TV) – Nel pomeriggio, due 21enni di Noale (VE) sono rimasti bloccati in un canale roccioso mentre scendevano dal sentiero 149, poco segnalato e riservato a escursionisti esperti. Persa la traccia e finiti in una gola impervia a quota mille metri, sono stati raggiunti dai soccorritori calatisi con corde. Dopo averli messi in sicurezza con casco e imbrago, sono stati aiutati a risalire fino a uno spiazzo dove l’elicottero dei Vigili del fuoco li ha recuperati. I tecnici hanno poi smontato l’attrezzatura e accompagnato i giovani al loro mezzo.