Pregiudicato reagisce all’arresto: espulso

Giovedì pomeriggio, durante un controllo del territorio, la Centrale Operativa della Questura di Vicenza ha arrestato e poi espulso un cittadino tunisino per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, 53 anni, è stato messo ai domiciliari e verrà molto probabilmente rimpatriato.

I fatti giovedì, quando un uomo ha trovato la propria bicicletta rubata in Campo Marzo, con la denuncia avvenuta lo scorso 29 novembre; chiamata la polizia, sul posto l’uomo ha mostrato una copia della denuncia agli Agenti e gli indicava un uomo di origine Nord Africana in possesso del mezzo.

Lo straniero, prima vago, ha poi campato ipotesi poco attendibili ed è risultato in possesso delle chiavi che ne permettevano l’apertura del lucchetto in dotazione.

Invitato a fornire i propri documenti d’identità, il soggetto ha cercato di non sottoporsi al controllo il soggiorno sul Territorio Nazionale. Gli agenti, quindi, accertavano che il soggetto (H. S., Tunisino classe 1968) risultava segnalato per numerosi precedenti e, stante la necessità di chiarire i fatti, lo invitavano a salire a bordo della Volante per raggiungere la Questura.

A questo punto l’interessato, infastiditosi, ha reagito energicamente, opponendo violenta resistenza e cercando di divincolarsi per procurarsi la fuga.

I Poliziotti, pertanto, non senza difficoltà sono riusciti a trattenere l’uomo, facendolo salire sulla Volante per poi accompagnarlo in Questura. Giunti negli Uffici di Corso Mazzini, tuttavia, lo straniero continuava a mantenere un atteggiamento agitato ed aggressivo nei confronti degli operatori; per tali motivi gli Agenti decidevano di procedere all’ arresto di costui per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nel frattempo la bicicletta in argomento veniva recuperata e restituita all’avente diritto.

Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza, informato dei fatti, ha disposto l’arresto dell’uomo e il giorno dopo il Giudice ha messo ai domiciliari l’uomo, la cui posizione ora è anche sotto la lente d’ingrandimento dell’Ufficio immigrazione per procedere alla sua espulsione dal territorio.