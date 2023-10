Plana con l’aliante ma finisce fuori pista: pilota miracolato

THIENE, ALIANTE PLANA FINENDO FUORI DALL’AEREOPORTO ILLESO IL PILOTA

Poco prima delle 15:15, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via dell’Aeroporto a Thiene (VI) per mettere in sicurezza un aliante, finito fuori dal sedime aereoportuale: illeso il pilota. I pompieri arrivati da Schio con tre mezzi, hanno messo in sicurezza l’aliante finito in un campo agricolo, di cui si è spezzato la coda. Il pilota uscito illeso è stato assistito dal personale di sicurezza antincendio aereoportuale. Sul posto anche i carabinieri. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei tecnici per la sicurezza del volo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.