Più musica nelle scuole: la proposta di tre studenti vicentini arriva a Zaia

Tre studenti vicentini del Liceo musicale Antonio Pigafetta, Lorenzo Forasacco, studente di fagotto, Alberto Carrisi, violoncellista, e Giovanni Zambon, studente di flauto traverso e pianoforte, hanno portato sul tavolo una proposta per il Presidente di Regione, Luca Zaia: destinare parte del bilancio della Regione alla musica nelle scuole, con l’acquisto di strumenti per i diversi istituti. Lo riporta il Corriere dello Spettacolo.

I tre crearono, qualche tempo fa, il sito web “Opera Lirica fanpage”, cui associarono la pagina Instagram dall’omonimo nome. in breve tempo, i tre sono riusciti ad ottenere consensi e stima da importanti artisti del settore: Fiorenza Cedolins, Nino Machaidze, Anna Pirozzi, Eleonora Buratto, Teresa Iervolino, Francesco Meli, Enea Scala, Riccardo Zanellato, Simone Piazzola, Mario Cassi e Andrea Matroni, solo per citarne alcuni.

Recentemente, il trio ha incontrato il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, presentandogli la proposta di mettere a bilancio un bonus da destinare all’acquisto di strumenti musicali per gli studenti di scuole secondarie, licei musicali e conservatori, perché la scuola sia un diritto e non un lusso.

“Crediamo nel Valore educativo della Musica, la Cultura è un investimento per le generazioni future e la Musica è uno dei patrimoni italiani più preziosi, per questo deve essere sostenuta. Chiediamo al Ministro dell’Istruzione e al Governo un BONUS che permetta di agevolare l’acquisto di strumenti musicali, rivolto ai ragazzi che frequentano Scuole di Secondo Grado e Licei ad indirizzo Musicale, Conservatori. La musica non può essere un lusso per pochi, ci sono ragazzi che non possono permettersi di comprare uno strumento musicale, perché troppo costoso. Per questo motivo –aggiungono gli studenti – chiediamo un’adeguata misura per aiutare coloro che si trovano in difficoltà di fronte agli enormi prezzi che hanno gli strumenti professionali. La musica non può essere un privilegio di pochi!”.

In sostanza, si chiede il ripristino del bonus Stradivari, creato nel 2016 ma mai più rinnovato dal 2019 in poi. I tre hanno anche avuto un incontro con il Presidente di Regione e la speranza è che l’intento raggiunga il suo scopo nel corso dell’anno venturo.