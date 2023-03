Paura in Valdastico Sud: auto prende fuoco (VIDEO)

Alle 8:00 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A31 al km 50 in direzione Nord tra gli di Montegaldella e l’autostrada A4 per l’incendio di un SUV: nessuna persona è rimasta ferita. L’autista dell’Alfa Romeo Stelvio si è accorto che qualcosa non andava, ha accostato ed è sceso, mentre l’auto ha preso fuoco. I vigili del fuoco accorsi da Vicenza con il personale di prima partenza, hanno spento il SUV completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto il personale ausiliario di autostrade. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento del mezzo sono terminate dopo circa un’ora.