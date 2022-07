Passione Unghie acquistata da un fondo internazionale

Orienta Capital Partners cede la partecipazione di maggioranza di Passione Unghie (“PU”) a Trilantic Europe, tra i principali operatori di private equity paneuropeo. La notizia è questa e si fermerebbe ad una transazione tra fondi, se sotto non ci fosse una storia imprenditoriale straordinaria che ha portata di fatto una questa start up vicentina, fondata da Christiana Asekun e Fabio Covioli, ad un’azienda valutata sui 200 milioni di euro in circa 10 anni. I due fondatori manterranno una partecipazione di minoranza nella società, così come Orienta Capital Partners.

Fondata nel 2011 a Vicenza, Passione Unghie è una realtà nativa digitale al 100% specializzata in prodotti per la cura delle unghie con un focus primario sui prodotti basati su raggi UV; i suoi prodotti principali sono: semipermanente, “nail builder” e smalto gel.