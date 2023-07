PARCO QUERINI: LE EX SERRE VERSO LA FINE DEL RESTAURO (video)

“Entro fine luglio verranno conclusi i lavori di restauro del Belvedere e della Torretta, dove verrà ospitata la guardiania per dare maggiore sicurezza all’area. Per l’autunno si conta di aprire il cammino intorno al tempietto così da rendere disponibili anche i nuovi servizi igienici, già pronti e collaudati. Si procederà inoltre con la ricomposizione paesaggistica, per consentire di nuovo l’accesso da viale Rodolfi, che prevediamo di concludere entro la fine del 2024. Dopo il progetto partito nel 2017 e un cantiere che ha interessato tre amministrazioni, riconsegneremo quindi alla città l’intero complesso delle ex serre”.

Queste le tempistiche dettate dall’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller nel corso di un sopralluogo all’ex serre di Parco Querini, svolto insieme ad alcuni rappresentanti delle ditte a cui sono affidati i lavori. L’assessore ha fatto il punto sull’avanzamento del cantiere per il recupero del manufatto, sviluppato attraverso cinque interventi: il restauro delle ex serre, già ultimato e eseguito in due stralci, la realizzazione dei sottoservizi e la riorganizzazione dell’accesso al parco da viale Rodolfi, già terminati, i lavori di restauro della Torretta e del Belvedere, in conclusione entro luglio, e la “ricomposizione paesaggistica delle aree pertinenti alle ex serre” con un nuovo percorso di accesso da viale Rodolfi alla Torretta, in fase di affidamento.

“Per quanto riguarda il futuro utilizzo delle ex serre – ha precisato l’assessore Spiller -, la struttura si presta a molteplici attività. Ad opere completate ragioneremo insieme agli altri assessorati coinvolti sulla possibile destinazione. In merito invece al punto ristoro, era previsto nel progetto originario, ma finora non sono state stanziate le risorse necessarie per la sua realizzazione. Si tratta comunque di un’ipotesi che vaglieremo per dare completezza all’intervento di recupero del complesso”.

Torretta e Belvedere

Sono diversi gli step che hanno riguardato i lavori di consolidamento statico e restauro conservativo dei due manufatti.

Nel 2021 è stata ultimata la progettazione esecutiva, a febbraio 2022 l’avvio dei lavori per una spesa complessiva di 300 mila euro, inserita poi, in corso d’opera, tra gli interventi finanziati dal Pnrr (Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1).

Il cantiere si avvia ora verso la conclusione, con il montaggio della porta di ingresso alla guardiania, di infissi e opere di finitura, dopo due proroghe del termine contrattuale, dovute ai rallentamenti causati dai ritardi nella consegna di alcuni materiali, al Covid, alle difficili condizioni meteo dell’ultimo periodo e alle modifiche del contratto concordate prima con la Soprintendenza e poi con il Ministero dell’Interno, subentrato a finanziare l’opera tramite il Pnrr.



La Torretta è oggetto di un intervento di “rifunzionalizzazione”, attraverso il consolidamento e il restauro dei muri perimetrali e l’inserimento di una struttura in acciaio che ospiterà l’ingresso e il locale dei custodi, con funzioni di presidio e controllo degli spazi. Il Belvedere, che conserva ancora la sua struttura principale, è interessato da un intervento di consolidamento, pulizia e restauro, per preservarne l’integrità e la “lettura”, nella prospettiva di renderlo occasionalmente accessibile a visite guidate.



Aree pertinenti le ex serre

È adesso in corso la procedura d’appalto per l’affidamento dei lavori relativi alle aree pertinenti le ex serre.

Si tratta dell’ultimo intervento previsto nel complesso e avrà una spesa di 200 mila euro. Sono tre i progetti che si andranno a realizzare: il nuovo percorso di accesso da viale Rodolfi alla Torretta; la sistemazione a verde della zona adiacente la Torretta e il Belvedere; interventi per vivere l’area davanti alle ex serre, tra i quali un orto didattico composto da celle pavimentate in legno.



Complesso ex serre

Il recupero del complesso delle ex serre di Parco Querini, partito nel 2017, è stato strutturato in cinque interventi diversi per un investimento complessivo di 1 milione e 850 mila euro, finanziato in misura diversa con il bando periferie, il bilancio partecipativo del 2016 e fondi comunali.

I primi tre interventi, già completati, hanno riguardato le ex serre, i lavori per i sottoservizi e alcune opere per l’accesso al parco da viale Rodolfi. È in fase conclusiva il restauro della Torretta e del Belvedere, mentre devono essere affidate le opere di sistemazione delle aree attorno alle ex serre.

Il piano, condiviso con la Soprintendenza, ha previsto il recupero delle ex serre, compresi i manufatti adiacenti del Trapiantatoio, della Torretta e del Belvedere, una parte dei quali dedicata alla guardiania del parco, e la realizzazione di servizi pubblici. È stato ridisegnato, inoltre, l’accesso al parco da viale Rodolfi e le strutture sono state dotate dei sottoservizi. Il tutto in parziale sostituzione di alcuni manufatti temporanei e fatiscenti, collocati vicino all’accesso al parco da viale Rodolfi. Il piano è stato completato con la progettazione degli interventi di ricomposizione paesaggistica delle zone intorno al complesso monumentale.