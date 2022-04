Parchi cittadini, riaprono i bagni e si allunga l’orario di accesso pomeridiano

Da oggi nei parchi pubblici cittadini riaprono i bagni ed entra in vigore l’orario estivo con il conseguente potenziamento della presenza dei custodi.La novità relativa ai servizi igienici è legata al termine dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19, che ne aveva determinato la chiusura. I bagni funzioneranno dunque di nuovo regolarmente, con apertura assicurata in particolare nei momenti di presenza dei custodi, al fine di garantire il corretto funzionamento e un alto livello di attenzione sul fronte della pulizia e sanificazione degli ambienti.Inoltre, da aprile a settembre si allunga l’apertura pomeridiana dei parchi che saranno quindi fruibili dai cittadini dalle 9 fino alle 19.30/20. Con l’ampliamento dell’orario di accesso sarà potenziato anche il servizio di sorveglianza, garantito da una maggiore presenza dei custodi secondo le aperture previste nelle singole aree verdi.Per quanto riguarda invece il parco giochi di via Riello, i bagni resteranno chiusi a causa dei danni provocati da alcuni atti vandalici. È allo studio dell’amministrazione un progetto di recupero che consenta la risoluzione del problema.Maggiori informazioni sulle aperture nel sito del Comune di Vicenza: https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42729,45673