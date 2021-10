Pandemia: la grave situazione ad Est

Mentre la pandemia di Covid-19 era stagnante in Europa dall’inizio di agosto, il continente ha registrato una ripresa dell’epidemia dall’inizio di ottobre sia per numero di casi che per decessi, secondo un conteggio dell’AFP stabilito dai rapporti ufficiali e aggiornato a lunedì. Oggi in Russia il record storico di morti per covid giornaliero (oltre 1100 persone).

Negli ultimi 7 giorni sono stati registrati circa 1.672.000 casi, ovvero una media di 239.000 al giorno nei 52 Paesi e territori (a est fino all’Azerbaigian e alla Russia). Si tratta del 18% in più rispetto alla settimana precedente e di circa il 60% in più rispetto ad agosto e settembre, quando il numero di nuovi casi è rimasto fermo a circa 150.000 casi al giorno.

Al di fuori dei micro-stati, i paesi più colpiti da questa ripresa dell’epidemia sono la Repubblica Ceca, con una media di circa 3.100 casi al giorno negli ultimi sette giorni, ovvero il 124% in più rispetto alla settimana precedente. Seguono l’Ungheria con 2.000 casi al giorno, in crescita del 104%, e la Polonia (quasi 5.000 casi, + 95%). L’Europa rappresenta attualmente oltre il 55% delle nuove contaminazioni nel mondo.