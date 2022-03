PADOVA – Schianto nel weekend, perde la vita un 66enne

Nella notte tra sabato e domenica, si è verificato un incidente sulla SR 308, in zona Cadoneghe. L’impatto è costato la vita ad un 66enne di Padova, Orazio Tagliaro. L’uomo, che viaggiava su una Dacia Duster, si è scontrato con un Range Rover, all’interno del quale viaggiavano padre e figlio; il primo è in ospedale ma non dovrebbe essere grave. Coinvolta anche una terza macchina, condotta da una 30enne, in macchina con un giovane di 31 anni: entrambi sono finiti in ospedale.