OVEST VICENTINO – Provoca incidente e rifiuta il test dell’etilometro: denunciato 52enne

I Carabinieri della Tenenza Carabinieri di Montecchio Maggiore, al termine di accertamenti svolti

in relazione ad un incidente stradale verificatosi il 28 gennaio scorso a Montecchio, hanno

denunciato un cittadino italiano di Montorso Vicentino di 52 ANNI. Lo stesso nel contesto di detto incidente stradale, in cui vi erano stati dei feriti, si è rifiutato di sottoporsi alle verifiche per stabilire il proprio tasso alcolemico.

Attorno alle ore 18.00 di sabato 28 gennaio 23 il cinquantaduenne mentre era alla guida della propria

auto sulla SP 246 di Montecchio Maggiore, ha tamponato un veicolo che lo precedeva con a bordo quattro persone, causando delle lesioni lievi al conducente e a uno dei passeggeri.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie della Compagnia Carabinieri di Valdagno unitamente alla

Polizia Locale e a personale del 118. Si procedeva così a ristabilire, nell’arco di circa tre ore, la viabilità sull’arteria stradale ed a soccorrere gli occupanti del veicolo tamponato.

Nel contesto delle operazioni i militari dell’Arma procedevano ai dovuti controlli con utilizzo anche

dell’apparato etilometro. Tuttavia il 52 enne di Montorso si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti previsti dal codice della strada con detto apparato.

I militari procedevano quindi a denunciare l’uomo, a ritirargli la patente di guida e a sequestrare amministrativamente ai fini della confisca il mezzo di sua proprietà.

L’uomo dovrà rispondere alla competente autorità giudiziaria berica per rifiuto di sottoporsi

all’alcoltest e lesioni stradali.