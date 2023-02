OVEST VICENTINO – Incidente frontale, quattro feriti fra cui due bambine

Incidente frontale fra due auto ieri nel tardo pomeriggio a Trissino, in via Pranovi. Il bilancio è di quattro feriti fra cui due bambine. Coinvolte un’Audi A4 condotta da un uomo (a bordo anche due bimbe) e un’Audi A1 con a bordo una ragazza. Quest’ultima, liberata dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco, è stata portata all’ospedale di Arzignano con un codice di media gravità. Anche il padre e le due bambine sono stati portati in ospedale per accertamenti, ma fortunatamente non hanno riportato gravi ferite, probabile qualche contusione.