A fuoco capannone della Vibo di Trissino, pompieri ancora all’opera (foto e video)

Aggiornamento ore 12

Aggiornamento ore 12:00 incendio Vibo.

Proseguono le operazioni di spegnimento da parte delle squadre dei vigili del fuoco degli ultimi focolai dell’azienda Vibo produttrice di accessori metallici per mobilifici di Via Arzignano a Trissino. L’intervento è iniziato mezz’ora dopo la mezzanotte dopo l’allarme dato dai passanti per l’alta colonna di fumo e fiamme. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Arzignano, Vicenza, Lonigo e con i volontari di Thiene con 4 autopompe, 4 autobotti, un’autoscala, altri mezzi di supporto e 27 operatori sono riusciti a circoscrivere l’incendio del capannone di oltre 10.000 mq. Salvata dalle fiamme la parte produttiva e gli uffici, che si trovano dalla parte opposta da dove si ipotizza sia partito l’incendio. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura proseguiranno presumibilmente per tutta la giornata di oggi.

***

Da mezz’ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco stanno operando per un incendio generalizzato di un capannone di oltre 10.000 mq di un’azienda di produzione accessori metallici per mobilifici in via Arzignano a Trissino: nessuna persona è rimasta ferita. Si tratta della Vibo spa. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Arzignano, Vicenza, Lonigo e con i volontari di Thiene con quattro autopompe, quattro autobotti, un’autoscala, altri mezzi di supporto e ventisette operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, che hanno l’intera struttura. Sul posto per coordinare le operazioni di soccorso il funzionario di guardia e il capo servizio. L’incendio nella notte è stato circoscritto e sono ora in corso le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.