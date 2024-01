Operazione ad alto impatto a Montecchio Maggiore: un nigeriano espulso

Proseguono nella provincia di Vicenza le Operazioni interforze ad Alto Impatto condivise in occasione di specifiche riunioni presiedute dal Prefetto di Vicenza, e poi attuate con la partecipazione di tutte le Forze di Polizia, con il coordinamento tecnico-operativo del Questore (con impiego di Polizia, Carabinieri, Finanza e Polizia Locale per un totale di 37 fra militari e agenti).

Nella giornata del 17 gennaio, è stato attuato un imponente servizio operativo (Operazione interforze ad Alto Impatto) a Montecchio Maggiore con mirati controlli volti alla prevenzione e alla repressione dei reati di natura predatoria, furti in abitazione e presso attività commerciali, nonché a quelli relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti ed alla presenza irregolare sul territorio nazionale. È stata svolta anche un’attività mirata di controllo agli esercizi pubblici, soprattutto nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, anche per verificare il rispetto delle normative di settore.

Sono stati effettuati posti di controllo in diversi punti strategici della città e delle zone limitrofe e su alcuni particolari obiettivi segnalati dal Sindaco di Montecchio Maggiore in una logica di collaborazione e massima sinergia tra gli enti che a diverso titolo svolgono compiti in materia di sicurezza pubblica.

Controllati veri esercizi commerciali (bar ed osterie) segnalati dal vicinato per rumori molesti o per la notevole presenza di persone che arrecano disturbo.

Mirati accertamenti sono stati effettuati anche presso alcuni complessi condominiali segnalati dall’Amministrazione comunale come possibile luogo di ritrovo di stranieri irregolari, per un’attenta verifica delle posizioni di soggiorno.

Risultati conseguiti:

– Persone Identificate: 131, di cui 50 stranieri;

con precedenti penali e/o di polizia: 16

– Veicoli controllati: 44

– Esercizi commerciali/bar controllati: 7

– Violazioni al Codice della Strada: 8 (con ritiro patenti e carta circolazione)

L’operazione ha consentito di acquisire utili elementi suscettibili di sviluppi ed approfondimenti investigativi da parte degli uffici di polizia giudiziaria.

Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso da parte degli uffici specialistici delle varie Forze intervenute per approfondimenti di settore.

Taluni dei risultati conseguiti, attesa la possibile rilevanza penale, sono al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

Il Questore della provincia di Vicenza ha adottato i seguenti Provvedimenti su segnalazione dei Comandi i cui uomini hanno partecipato all’operazione:

· 1 Decreto di accompagnamento alla frontiera aerea di Bologna (presso cui è stato scortato dal personale della Questura) per l’immediato imbarco su volo internazionale, nei confronti di un cittadino nigeriano (D.O. nato a Benin City nel 1985), da tempo in Italia illegalmente senza alcuna attività lavorativa, vivendo per strada, senza una fissa dimora

· 2 Avvisi Orali nei confronti di cittadini italiani con numerosi precedenti penali e/o di polizia (per reati contro la persona e contro il patrimonio) che ne attestavano la pericolosità sociale.

I controlli effettuati e le attività svolte sono un chiaro segnale sella sinergia attuata da tutte le forze dell’ordine per vigilare sulla sicurezza dei cittadini.

La sinergia interistituzionale è stata al centro di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltasi nella giornata di ieri presso la Prefettura, alla presenza del Sindaco di Montecchio Maggiore il quale ha manifestato il proprio soddisfacimento per la convocazione della riunione nell’ambito della quale è stata ulteriormente approfondita la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel territorio comunale in relazione ai più recenti atti delittuosi verificatisi nel dicembre scorso e nei primi giorni del nuovo anno.

Unitamente al Comandante della Polizia Locale, all’incontro sono stati pianificati mirati servizi nelle zone cittadine segnalate dal Sindaco e ritenute degne di maggiore attenzione, aree presso le quali si concentreranno i dispositivi di vigilanza e controllo di tutte le Forze di Polizia presenti in quel contesto urbano.

Con il Sindaco sono stati, inoltre, meglio definiti gli ambiti territoriali che saranno contemplati nel progetto di controllo di vicinato che a breve sarà sottoscritto tra il Comune e la Prefettura.

Il Sindaco, inoltre, ha favorevolmente accolto la proposta avanzata dal “Comitato” di implementazione del sistema di videosorveglianza comunale in ordine al quale l’Amministrazione Comunale di Montecchio Maggiore predisporrà apposita progettazione ai fini della formulazione della richiesta di finanziamento nell’ambito del potenziamento della sicurezza urbana, assicurata dal Ministero dell’Interno.

L’incontro si è concluso con l’intesa che proseguiranno le attività di controllo sia attraverso lo svolgimento di mirati servizi da parte delle componenti territoriali, sia mediante la riproposizione dei servizi interforze ad alto impatto.

Il Commento del Sindaco di Montecchio M. «Questa operazione congiunta è una prima risposta alle richieste di maggior controllo del territorio formulate dalla nostra amministrazione comunale», dichiara il Sindaco Gianfranco Trapula. «Ringrazio il Questore e tutte le forze dell’ordine coinvolte per aver dato ai cittadini un chiaro segnale della presenza delle istituzioni e dell’impegno messo in campo nel contrasto e nella lotta al crimine».