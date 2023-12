Nuovi Agenti della Polizia di Stato per la Questura di Vicenza e per il Commissariato di Bassano del Grappa

Al termine del corso di formazione, 11 nuovi Agenti della Polizia di Stato sono stati assegnati alla Questura di Vicenza.

Si tratta di 7 uomini e 4 donne, di età compresa tra i 20 ed i 25 anni.

Di questi, 9 (6 uomini e 3 donne) sono destinati alla Questura e 2 (un uomo ed una donna) al Commissariato di Bassano del Grappa.

Per loro si prevede un impiego immediatamente operativo in unità flessibili e dinamiche, come le pattuglie in servizio di Volante, le pattuglie appiedate, i servizi di vigilanza.

Il loro arrivo in Questura consentirà, inoltre, di avviare dei movimenti interni anche per il rafforzamento di alcuni uffici amministrativi, come l’Ufficio Passaporti, l’Ufficio Armi e l’Ufficio Immigrazione.

Il Questore della provincia di Vicenza, Dario Sallustio, ha oggi dato il benvenuto ai nuovi Agenti, ricordando loro “il particolare ruolo che andranno a svolgere sul territorio, al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, sollecitandone la collaborazione, per tutelare l’esercizio delle libertà fondamentali e dei diritti dei cittadini, vigilare sull’osservanza delle leggi e dei provvedimenti della pubblica autorità, tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, provvedere alla prevenzione e repressione dei reati, prestare soccorso in caso di calamità”.

Questa la mission che la legge assegna ad ogni appartenente alla Polizia di Stato, ognuno nel suo specifico ruolo, qualifica ed attività.