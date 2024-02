Noventa – Guasto alla rete elettrica causa maltempo: alcune vie interessate

GUASTO CABINA ELETTRICA VIE ZANETTINI – FORLANINI – REPUBBLICA

Causa maltempo si è verificato un guasto nella cabina ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. con conseguente interruzione servizio erogazione corrente elettrica nelle vie Zanettini, Forlanini, Repubblica e zone limitrofe. I tecnici dell’Enel stanno intervenendo ora. Il ritardo nell’intervento è dovuto alla situazione di emergenza meteo che ha interessato tutta la provincia. Soprattutto a Vicenza città il maltempo ha causato diversi disagi con molti guasti alla rete elettrica. In ogni caso, per quanto riguarda l’intervento di Noventa, il servizio di erogazione corrente elettrica sarà ripristinato in mattinata nelle vie interessate.