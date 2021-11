Noventa – Corrado Tedeschi al Modernissimo: promozione sui biglietti

TEATRO MODERNISSIMO: IN ARRIVO UNA PROMOZIONE PER LO SPETTACOLO DELLE ORE 15.00

Ricordiamo che la stagione di prosa al Teatro Modernissimo

inizia domenica 21 novembre con un grande interprete del panorama nazionale Corrado Tedeschi, in scena con PARTENZA IN SALITA (Corrado e Camilla Tedeschi, padre e figlia nella vita e anche sulla scena. Simpatica commedia in cui un padre sessantenne separato e non rassegnato allo scorrere del tempo cerca di ricostruire un rapporto con la figlia ventenne arrabbiata, aiutandola a conseguire la patente).

.

Per l’occasione abbiamo elaborato una nuova promozione: chi acquista, o è già in possesso, di un biglietto per le ore 15,00 può ottenere per lo stesso spettacolo un secondo biglietto ad un prezzo speciale di 8 euro! La promozione vale anche per gli spettacoli delle ore 15.00 IL TEATRO COMICO e VI PRESENTO MATILDE NERUDA.

Ulteriori info su:

https://bit.ly/TeatroModernissimo