NoSmog, confermato il livello rosso almeno fino a venerdì 9 febbraio

Almeno fino a venerdì 9 febbraio, quando l’Arpav pubblicherà il nuovo bollettino sulle PM10, nel territorio comunale di Vicenza resta confermato il livello rosso.In centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana di Vicenza, tutti i giorni, dalle 8.30 alle 18.30, non possono circolare: i veicoli privati (M1, M2, M3) benzina euro 0, 1, 2 e diesel euro 0, 1, 2, 3, 4, 5; i veicoli commerciali (N1, N2, N3) benzina euro 0, 1, 2 e diesel euro 0, 1, 2, 3, 4; i ciclomotori e motoveicoli (da L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell’1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE e i ciclomotori e motoveicoli euro 0, 1. Non potranno inoltre circolare tutti giorni, inclusi i festivi infrasettimanali, dalle 8.30 alle 12.30, i veicoli commerciali diesel euro 5.Oltre al centro storico sono compresi nel blocco i quartieri di Laghetto, San Pio X, San Bortolo, Quartiere Italia, San Francesco, Sant’Andrea, San Lazzaro, Santa Bertilla, Villaggio del Sole, Santi Felice e Fortunato e parte dei quartieri della Stanga (lato San Pio X) e di Saviabona.Restano invariate le eccezioni. L’elenco completo dei veicoli che possono circolare e l’autocertificazione sono disponibili sul sito del Comune.Con il livello rosso la temperatura del riscaldamento va ridotta a 18 gradi con tolleranza di 2 gradi nelle abitazioni e negli edifici pubblici. In caso di presenza di impianti alternativi, non si possono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle. È vietato lo spandimento di liquami zootecnici e dei materiali ad essi assimilati, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.Per maggiori informazioni consultare la scheda informativa #NoSmog nel sito del Comune di Vicenza (https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/nosmog.php).