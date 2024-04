Legambiente: nei primi 3 mesi del 2024 aria pessima in Veneto (le città peggiori)

Nei primi tre mesi dell’anno la qualità dell’aria nelle città venete è risultata pessima. È questo, in sintesi, il preoccupante quadro che emerge analizzando i dati sulla dati sulla qualità dell’aria diffusi oggi da Legambiente, anche in vista dell’ultima plenaria (22-25 aprile) in programma a Strasburgo per l’approvazione finale sulla revisione della direttiva europea sulla qualità dell’aria.

Da gennaio a marzo 2024 sono già 4 le città venete fuorilegge per le polveri sottili, avendo superato il limite previsto per il PM10 di 35 giorni in un anno solare con una media superiore a 50 microgrammi per metro cubo (µg/mc). Verona (Borgo Milano) con 44 giorni di sforamenti nei primi 91 giorni dell’anno, seguita da Vicenza (San Felice) con 41, Padova (Arcella) 39, e Venezia (Via Beccaria) con 36. Seguono a ruota Treviso (Via Lancieri) con 35 giorni di sforamento e Rovigo (Largo Martiri) con 34. Da questo momento le città fuorilegge non possono più sforare e l’emergenza dovrà essere affrontata sistematicamente per il resto dell’anno (nonostante la primavera renda il problema meno acuto e sentito da amministrazioni e cittadini) per evitare che il prossimo autunno, con il cambio di stagione, queste città rischino seriamente di doppiare gli sforamenti consentiti.

I primi mesi dell’anno nuovo sono stati caratterizzati da picchi clamorosi di polveri sottili, con medie giornaliere ampiamente sopra i limiti normativi. A Venezia (Via Beccaria) sono state 12 le giornate con una concentrazione superiore ai 100 µg/mc; Padova (Mandria), Piacenza (Giordani Farnese) 8; Verona (Borgo Milano), 7.



Riferendosi ai dati di inizio anno, come spesso accade nei mesi di gennaio e febbraio le centraline di molte città del Nord Italia registrano picchi significativi, con valori che superano anche i 100 ug/mc. Questi valori sono determinati da un insieme di fattori: sono le settimane più fredde dell’anno, con un maggiore utilizzo dei sistemi di riscaldamento; le condizioni metereologiche poi non favoriscono la dispersione degli inquinanti, è bassa infatti la velocità media dei venti le precipitazioni sono poche. In Veneto, così come nella altre regioni del nord, nei mesi invernali le attività zootecniche, hanno un peso determinante nel far schizzare in alto i valori delle concentrazioni in aria di polveri sottili, a causa delle pratiche irresponsabili come lo spargimento incontrollato di liquami nei campi, che non prevedono l’immediato interramento, nonchè i numerosi abbruciamenti all’aperto (illegali) di residui agricoli.



Il quadro dipinto dai dati ufficiali sulla qualità dell’aria del Veneto nei primi 90 giorni dell’anno è preoccupante e risulta ancor più drammatico se inserito nella cornice dei nuovi limiti previsti per il 2030.

“In occasione della Giornata della Terra – commenta il presidente regionale Legambiente Luigi Lazzaro – ci rivolgiamo in primis a tutti i cittadini perché con le loro scelte alimentari e di mobilità, possono contribuire veramente ad un’aria più pulita e sana. Ma è il ruolo delle Istituzioni a restare determinante e occorre accelerare con politiche urbane, regionali e nazionali più severe e integrate su temi come il traffico, l’agricoltura, il riscaldamento domestico e le industrie”. “Per questo – aggiunge Lazzaro – oggi Legambiente torna a chiedere agli amministratori un impegno deciso e concreto per l’aumento del verde urbano (alberi e piante) per assorbire gli inquinanti e migliorare la qualità dell’aria; per realizzare più zone 30, più strade scolastiche, percorsi ciclabili e incentivi al trasporto pubblico nelle città per ridurre le emissioni di inquinanti; investimenti per migliorare l’efficienza energetica degli edifici e decisioni serie a supporto agricoltura circolare, per limitare gli allevamenti intensivi e migliorare la gestione e distribuzione dei liquami zootecnici”.

Numero di giorni di superamento del limite giornaliero previsto per il PM10

(massimo consentito 35 gg all’anno)

Città Centraline Superamenti PM10 (gg) Verona Borgo Milano 44 Vicenza San Felice 41 Padova Arcella 39 Venezia Via Beccaria 36 Treviso Via Lancieri 35 Rovigo Largo Martiri 34

Numero di giorni con una media giornaliera di PM10 superiore a 100 µg/mc

e valore massimo registrato (µg/mc)