A Vicenza aria pulita da più di tre mesi

Dopo la diffusione dei dati sull’inquinamento nelle città europee relative ai primi tre mesi del 2024, che posizionavano Vicenza ai primi posti per inquinamento, è tempo di un secondo bilancio annuale, che a breve sarà corroborato dalle statistiche che riguardano tutte le città europee.

Da oltre tre mesi l’aria di Vicenza non è inquinata. Meglio: presenta dati relativi alle polveri sottili sotto la soglia di pericolosità. Vale la pena ricordarlo, considerando che da anni le concentrazioni di polveri sottili e i superamenti anche prolungati delle soglie di pericolosità sono all’ordine del giorno. Ad influire sul dato è senza dubbio il meteo. Le prolungate piogge ed il maltempo hanno spazzato via gli inquinanti e la situazione positiva permane anche in questi giorni di caldo estremo.

Nella tabella si vedono i dati relativi alle Pm10 rilevate dalla centralina Arpav di San Felice. Il livello è sempre sotto la soglia di 50 µg/m3.

Lo stesso vale per le Pm2.5, più sottili e pericolose. Anche in questo caso (rilevazione della centralina di Quartiere Italia) non è mai stata superata la soglia di pericolo dei 25 µg/m3

Rassicuranti (per ora) anche i dati relativi all’ozono, che non ha mai superato i 180 50 µg/m3 (soglia limite)