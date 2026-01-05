Nord Est – Tragedia in montagna: base jumper si schianta e muore

Tragedia nella mattinata di oggi sul Monte Brento, in Trentino. Un base jumper austriaco, residente a Vienna, è morto dopo essersi lanciato dalla parete rocciosa nella zona conosciuta come exit Spartacus.

L’uomo si trovava in compagnia di un amico, che stava riprendendo il lancio, quando qualcosa è andato storto durante la discesa. Per cause ancora da chiarire, il jumper avrebbe perso il controllo della traiettoria, finendo per precipitare lungo un pendio particolarmente scosceso della montagna.

L’allarme al Numero unico per le emergenze 112 è scattato poco prima delle 9, proprio da parte del compagno di uscita. La Centrale operativa ha immediatamente attivato l’elicottero di soccorso e il Soccorso alpino e speleologico Trentino. Quattro operatori della stazione di Riva del Garda si sono portati in località Gaggiolo di Dro per supportare le operazioni.

Durante un primo sorvolo, l’elicottero ha individuato rapidamente il punto in cui si trovava il corpo. Il tecnico di elisoccorso e l’équipe medica sono stati calati con il verricello, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare: le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali.

Dopo il nulla osta delle autorità, tre soccorritori sono stati verricellati in parete per collaborare alla ricomposizione della salma. Il corpo è stato infine trasportato in elicottero fino a località Gaggiolo, dove si sono concluse le operazioni di recupero.