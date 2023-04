Next Creatures, la nuova mostra di Raffaello Galiotto all’ADI Design Museum di Milano

“Anche la pietra, la materia più antica lavorata dall’uomo, ha davanti a sé un futuro di grande

cambiamento. La tecnologia numerica preannuncia uno scenario in cui l’immaterialità digitale si unisce

alla potente forza dei macchinari numerici per solcare il corpo litico nell’esplorazione di nuovi linguaggi

espressivi.” – Raffaello Galiotto –



NEXT CREATURES è una mostra di Raffaello Galiotto, venti opere in marmo dal forte potere evocativo

allestite nello spazio ipogeo dell’ADI Design Museum di Milano.

Le opere, realizzate con marmi pregiati, s’ispirano alle affascinanti forme della natura, alle strutture ossee dei vertebrati, alle simmetrie cromatiche delle livree e alla seghettatura marginale delle foglie.

L’indistinta fusione del regno animale con quello vegetale genera misteriosi reperti fossili del futuro,

seducenti esoscheletri spiaggiati di improbabili creature marine.

Una collezione visionaria, che stimola il dibattito tra naturale e artificiale, in questo caso alimentato da

un nuovo codice espressivo in cui la pietra incontra la macchina digitale in un rapporto antitetico, tra

materialità e immaterialità, tra robot e umano. Le pietre così lavorate, con fresature percettive, visive e tattili di altissima precisione, invitano il visitatore all’esperienza fisica con la materia attraverso un’espressione estetica di forte suggestione

attrattiva. Le opere sono realizzate con la partecipazione di Generelli, Gruppo Tosco Marmi, Margraf, Odone Angelo.

Milano, ADI Design Museum, Piazza Compasso d’Oro, 1

14 – 23 Aprile 2023

Orari:

14-17/04 ore 10.30-20.00

18-23/04 ore 10.30-22.00